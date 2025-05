Prefeita garante avanço para reduzir impacto dos precatórios em Várzea Grande Município é o maior devedor de Mato Grosso e está empenhado em reduzir o comprometimento mensal do Tesouro com pagamentos milionários... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 22h26 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h26 ) twitter

Município é o maior devedor de Mato Grosso e está empenhado em reduzir o comprometimento mensal do Tesouro com pagamentos milionários Em uma reunião considerada estratégica, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, para tratar de um dos temas mais sensíveis da atual gestão: pagamento dos precatórios milionários que comprometem a capacidade de investimento do Município.

