Prefeita garante que GM continuará fazendo segurança nas zonas comerciais do Município Corporação tem percorrido diariamente as principais regiões comerciais de Várzea Grande para garantir tranquilidade e assegurar bom... Momento MT|Do R7 03/08/2025 - 14h58

Corporação tem percorrido diariamente as principais regiões comerciais de Várzea Grande para garantir tranquilidade e assegurar bom fluxo de consumidores e vendas aos lojistas. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou de uma reunião entre a Guarda Municipal de Várzea Grande, a Polícia Militar de Mato Grosso, os empresários da região central e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG). Nesse encontro, Moretti garantiu que a Guarda Municipal continuará com as suas rondas e policiamento preventivos na região. “Nossa GM estará presente, garantindo a segurança dos lojistas e dos clientes. Nossa gestão apoia o empresário e garantirá que vocês trabalhem tranquilamente. Com diálogo e planejamento, vamos construir uma cidade mais segura para todos nós”, afirmou.

