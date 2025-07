Prefeita participa da entrega de sopas e cobertores às pessoas em situação de rua A distribuição começou às 17h30 em diversos pontos da cidade. Foram entregues 50 marmitas de sopa e 50 cobertores. A prefeita se juntou... Momento MT|Do R7 01/07/2025 - 00h55 (Atualizado em 01/07/2025 - 00h55 ) twitter

A distribuição começou às 17h30 em diversos pontos da cidade. Foram entregues 50 marmitas de sopa e 50 cobertores. A prefeita se juntou à equipe após cumprir agenda no gabinete. Com termômetros marcando 16°C e sensação térmica ainda mais baixa, por conta do vento e da garoa fina, Várzea Grande enfrentou, nesta segunda-feira (30), uma das noites mais frias do ano, especialmente para os padrões do Centro-Oeste brasileiro. Diante do frio intenso, a prefeita Flávia Moretti (PL) participou da entrega de sopas quentes e cobertores às pessoas em situação de rua, ação coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

