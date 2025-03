Prefeita participa de aula inaugural de cursos de inteligência artificial e ciência de dados Ao dar as boas-vindas, Flávia Moretti lembrou que é educadora e que como presidente da OAB/MT, participou ativamente da construção... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 22h05 ) twitter

Ao dar as boas-vindas, Flávia Moretti lembrou que é educadora e que como presidente da OAB/MT, participou ativamente da construção do IFMT. “Município vai dar um salto no ensino superior” A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), prestigiou a aula inaugural dos cursos de nível superior em tecnologia de inteligência artificial e ciência de dados do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Várzea Grande.

