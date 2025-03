Prefeita participa de palestra sobre educação ambiental e alerta crianças sobre combate ao Aedes aegypti A palestra foi realizada em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Várzea Grande (Asscavag). Após a palestra... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 08/03/2025 - 15h30 ) twitter

A palestra foi realizada em parceria com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Várzea Grande (Asscavag). Após a palestra, foi realizada limpeza no bairro Carrapicho. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou de uma palestra sobre educação ambiental realizada por meio do programa “VG Com Elas” – Várzea Grande para Grandes Mulheres – na Escola Estadual José Leite de Morais, ontem (7). Primeiramente, os alunos ouviram uma palestra sobre a importância da reciclagem.

Saiba mais sobre a importância da educação ambiental e o combate ao Aedes aegypti consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

