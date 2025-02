Prefeita participa do início das atividades do Centro de Convivência e anuncia parcerias para ampliar atendimento Junto ao TCE MT e ao Poder Judiciário, Moretti quer aumentar acolhimento aos idosos, melhorar infraestrutura da unidade, e até mesmo... Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 18/02/2025 - 18h08 ) twitter

Junto ao TCE MT e ao Poder Judiciário, Moretti quer aumentar acolhimento aos idosos, melhorar infraestrutura da unidade, e até mesmo, buscar um espaço com moradias. A prefeita Flávia Moretti (PL) participou da aula inaugural do Centro de Convivência do Idoso Vovô Zeid Sacre, realizada ontem (17). A prefeita parabenizou os servidores da secretaria de Assistência Social e relatou que pretende aumentar os atendimentos na unidade que, atualmente, atende cerca de 100 idosos diariamente.

