Prefeita recebe agentes de saúde para discutir reivindicações da categoria

Boa parte dos profissionais foi admitida em processos seletivos antigos e que foram considerados ´precários’ A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu na tarde de hoje (29), a secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, o Procurador-Geral do Município Maurício Magalhães Faria Neto, do superintendente de Atenção Primária, Márcio Frederico de Macedo Arruda e, representantes da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para discutir uma pauta de reivindicações da categoria. O principal tema do encontro foi a regularização jurídica dos profissionais admitidos por processos seletivos realizados de forma considerada ‘precária’ entre os anos de 2006 e 2012 que totalizam 87 agentes.

Para mais detalhes sobre as reivindicações e a reunião, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

