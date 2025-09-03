Prefeita recebe medalha de honra da Polícia Militar em evento de celebração de 190 anos da instituição
Reconhecimento, segundo a prefeita, reflete a história de colaboração do Município com a instituição e simboliza a ampliação de projetos conjuntos voltados à segurança. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), foi homenageada, ontem (2), com a honraria especial da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”, na cerimônia que deu o início às comemorações de 190 anos da instituição, no Palácio Paiaguás. As medalhas foram entregues a personalidades e instituições parceiras que colaboram com a força de segurança ao longo dos quase dois centenários.
Para mais detalhes sobre essa importante homenagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
