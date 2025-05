Prefeita recebe membros do Conselho Tutelar de Várzea Grande Objetivo do encontro foi debater forma de ampliar e melhorar o atendimento e o acolhimento às crianças e adolescentes A prefeita... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h01 ) twitter

Momento MT

Objetivo do encontro foi debater forma de ampliar e melhorar o atendimento e o acolhimento às crianças e adolescentes A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), e o secretário de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Cleiton Marino Santana, receberam membros do Conselho Tutelar, no final da semana passada, para aproximar as relações e tratar de assuntos pertinentes à atuação, como o atendimento às crianças, em algumas situações específicas, para melhorar o acolhimento dentro do Município.

