Prefeita recebe ministra e destaca avanço das obras em Várzea Grande “Sem o esforço da prefeita Flávia Moretti na execução do acesso, não conseguiríamos avançar. Já temos contratos firmados para equipamentos... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

“Sem o esforço da prefeita Flávia Moretti na execução do acesso, não conseguiríamos avançar. Já temos contratos firmados para equipamentos, móveis e estrutura interna. A meta é inaugurar o Parque antes do Natal, com empresas já em operação e Várzea Grande protagonizando um novo momento da inovação em Mato Grosso” A cidade de Várzea Grande foi o centro das atenções na tarde desta quarta-feira (2), com a visita da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, às obras do primeiro Parque Tecnológico de Mato Grosso, que está localizado no Município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Mostra de Cenas da MT Escola de Teatro traz reflexão sobre movimento cultural da década de 1960

Prefeito e vice anunciam melhorias na Avenida Parque do Barbado

Crédito consignado para trabalhador do setor privado vai à sanção