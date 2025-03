Prefeita sanciona lei que insere Umadecre no calendário oficial de Várzea Grande Evento será realizado anualmente, no período de carnaval, iniciando na quinta-feira e finalizando na terça-feira, em horários e locais... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h30 ) twitter

Evento será realizado anualmente, no período de carnaval, iniciando na quinta-feira e finalizando na terça-feira, em horários e locais determinados pela organização. A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a Lei Municipal Nº 5.376/2025 que dispõe sobre a inclusão da confraternização União de Mocidade das Assembleias de Deus de Cuiabá e Região, a Umadecre, no calendário oficial do município. A lei é de autoria do vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Caio Cordeiro (PL).

Saiba mais sobre essa importante inclusão no calendário de Várzea Grande consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

