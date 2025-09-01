Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde
Moretti, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou, nesta segunda-feira (1), as leis municipais de n° 5432/2025 e 5433/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito dentro do Orçamento Municipal vigente. Com essa ação, o Município deve receber cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras e investimentos para a Saúde pública municipal.
