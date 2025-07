Prefeita, secretária e presidente da Câmara visitam instalações do novo Legislativo várzea-grandense Apresentação das novas instalações será às 10h30 desta quinta-feira, dia 31 de julho Acompanhando desde início o trâmite de cessão... Momento MT|Do R7 29/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h57 ) twitter

Apresentação das novas instalações será às 10h30 desta quinta-feira, dia 31 de julho Acompanhando desde início o trâmite de cessão do espaço para transformá-lo na nova sede da Câmara Municipal de Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti (PL) e a secretária de Governo, Carol Mello, visitam nesta quinta-feira (31), as obras da nova casa do Legislativo Municipal. As obras iniciaram ainda no mês de maio e em tempo recorde foram concluídas antes do início do recesso do segundo semestre dos parlamentares.

