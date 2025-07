Prefeita visita empresas e incentiva desenvolvimento econômico de Várzea Grande Atual gestão está aberta para receber empresários que queiram investir e para os empresários que querem expandir, apoiando atração... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h37 ) twitter

Atual gestão está aberta para receber empresários que queiram investir e para os empresários que querem expandir, apoiando atração de negócios como forma de melhorar a qualidade de vida da população por meio da maior oferta de vagas formais, e em especial, do rendimento salarial A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), visitou duas empresas instaladas no Município, nesta sexta-feira (11), e novamente firmou o compromisso com o desenvolvimento econômico várzea-grandense. As empresas visitadas foram: Refrigerantes Marajá e o Clube 40 Graus.

