Prefeita visita Marfrig e fala sobre importância de parcerias entre poder público e iniciativa privada Uma das maiores empresas de alimentos do mundo está em Várzea Grande e gera cerca de 4.700 empregos com carteira assinada A prefeita... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h26 )

Uma das maiores empresas de alimentos do mundo está em Várzea Grande e gera cerca de 4.700 empregos com carteira assinada. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), esteve visitando, nesta sexta-feira (4), o frigorífico Marfrig, no bairro da Alameda. Acompanharam a prefeita, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária, Manoela Rondon, e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim.

