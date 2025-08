Prefeita vistoria andamento de projeto que está mudando a realidade do bairro Acompanhada do secretário de Obras, Celso Pereira, e de técnicos do Município, Moretti foi in loco averiguar o ritmo e a qualidade... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h58 ) twitter

Momento MT

Acompanhada do secretário de Obras, Celso Pereira, e de técnicos do Município, Moretti foi in loco averiguar o ritmo e a qualidade das obras que estão recebendo mais R$ 10 milhões em investimentos. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhada do secretário municipal de Viação e Obras, Celso Pereira, visitou na tarde desta sexta-feira (1º) as obras de infraestrutura no bairro Paiaguás. A intervenção segue em ritmo acelerado e contempla diversas ruas com serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e extensão de redes de abastecimento de água.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as obras em Várzea Grande!

