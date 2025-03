Prefeita vistoria obras de acesso à ponte entre Parque do Lago e Parque Atalaia Ponte Sarita Baracat foi construída pelo governo do Estado, não foi inaugurada ainda, mas já recebe um grande fluxo de veículos pesados... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h26 ) twitter

Ponte Sarita Baracat foi construída pelo governo do Estado, não foi inaugurada ainda, mas já recebe um grande fluxo de veículos pesados. Movimentação, aliada à falta de manutenção e ao período de chuvas, estava deixando trechos intransitáveis. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhou na manhã desta quarta-feira (26), as obras de pavimentação asfáltica, drenagem e outras intervenções na Avenida São Gonçalo, na região do Parque do Lago. A via se tornou essencial pois dá acesso à ponte Sarita Baracat, que liga o bairro várzea-grandense ao Parque Atalaia, em Cuiabá. A ponte – já em uso, mas que ainda não foi oficialmente entregue pelo Estado – representa a sexta ligação entre os dois maiores municípios mato-grossenses e melhorará a mobilidade urbana e trará desenvolvimento para a região.

Saiba mais sobre essa importante obra e suas implicações para a mobilidade urbana consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

