Prefeito Abilio e primeira-dama lamentam a perda do professor Watson Rezende

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, e a primeira-dama, Samantha Iris, manifestam profundo pesar pelo falecimento do servidor Watson Pereira Rezende, ocorrido nesta terça-feira (21). Watson, de 34 anos, era professor de Educação Física e desempenhava suas funções com dedicação e compromisso na EMEB Joana D’Arc, no bairro Real Parque. Sua partida deixa um vazio imensurável entre colegas de trabalho, alunos e toda a comunidade escolar.

