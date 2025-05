Prefeito Abilio e vereadores fiscalizam dia de Tarifa Zero no transporte coletivo O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, fiscalizou o início oficial ao projeto “Tarifa Zero” no transporte público da capital na manhã...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, fiscalizou o início oficial ao projeto “Tarifa Zero” no transporte público da capital na manhã desta quinta-feira, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. A medida garante gratuidade nas passagens de ônibus aos domingos e feriados (mediante decreto), beneficiando diretamente milhares de usuários. O lançamento da iniciativa contou com a presença de vereadores, secretários municipais e da primeira-dama e vereadora Samanta Iris.

