Prefeito Alei Fernandes e vereadores buscam recursos em Cuiabá para reforçar saúde de Sorriso

Em busca de melhorias concretas para a saúde de Sorriso, o prefeito Alei Fernandes e os vereadores Brendo Braga, Toco Baggio e Rodrigo Materazzi estão em Cuiabá cumprindo uma intensa agenda de trabalho. Nesta sexta-feira (30), a comitiva esteve reunida com o chefe da Casa Civil do Estado, Fábio Garcia, e com o deputado estadual Mauro Savi, levando demandas importantes e propostas que refletem as necessidades reais da população sorrisense, em especial, da saúde pública no Município.

