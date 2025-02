Momento MT |Do R7

Prefeito Álvaro Galvan destaca desafios e avanços em Infraestrutura e Educação em Tapurah Apesar das chuvas intensas que impactaram as estradas rurais, a Prefeitura de Tapurah realizou mais de 350 quilômetros de patrolamento...

Apesar das chuvas intensas que impactaram as estradas rurais, a Prefeitura de Tapurah realizou mais de 350 quilômetros de patrolamento e 60 quilômetros de cascalhamento para garantir o escoamento da safra e a mobilidade da população. Além disso, reformas estruturais nas escolas Dom Aquino e Vinícius de Moraes são prioridades para melhorar a qualidade do ensino.

