Prefeito Álvaro Galvan lidera reformas emergenciais nas escolas de Tapurah

O prefeito de Tapurah, Álvaro Galvan, anunciou uma série de reformas emergenciais nas escolas municipais para garantir segurança e qualidade no ensino. Durante uma vistoria na Escola Dom Aquino, localizada na comunidade de Anaterra, Galvan, acompanhado do vice-prefeito Adriel e de vereadores, constatou problemas estruturais graves, como infiltrações, goteiras e até a presença de morcegos dentro do prédio. Diante desse cenário, o prefeito destacou que a gestão já tomou providências para que as obras comecem o mais rápido possível.

