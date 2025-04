Prefeito anuncia 10 dias de entregas nos 100 dias de governo O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, revelou que vai anunciar em suas redes sociais uma série de entregas e novidades durante... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h06 ) twitter

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, revelou que vai anunciar em suas redes sociais uma série de entregas e novidades durante os próximos 10 dias com o propósito de comemorar os 100 primeiros dias de seu governo. Eleito em outubro de 2024, ele completa 100 dias de gestão nesta quinta-feira (10). Ao todo vão ser 30 entregas nos mais variados setores da administração municipal, como finanças, saúde, educação, infraestrutura, mobilidade urbana, entre outras. Para mais detalhes sobre as entregas e as ações do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CAPS impulsiona a inclusão de pacientes no mercado de trabalho

