Prefeito anuncia inauguração do Centro Médico Infantil no Dia das Crianças

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, visitou nesta quinta-feira (21) as obras do novo Centro Médico Infantil (CMI) e anunciou que a inauguração oficial acontecerá no próximo dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Durante a solenidade, o gestor também fará uma homenagem especial a Antonny Gabriel de Souza Gomes de Moraes, de 12 anos, que faleceu em março deste ano em decorrência de complicações de um aneurisma cerebral. Apaixonado por futebol e sonhador em se tornar jogador profissional, o garoto emocionou a cidade com sua história. Na época, Abilio e a primeira-dama, Samantha Iris, prestaram solidariedade à família e lamentaram profundamente a perda.

