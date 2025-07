Prefeito anuncia início da limpeza de “bolsões de lixo” espalhados pela cidade Tornar Rondonópolis mais limpa e com qualidade de vida para os mais de 260 mil moradores. Com esse objetivo, o prefeito Cláudio Ferreira... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h58 ) twitter

Tornar Rondonópolis mais limpa e com qualidade de vida para os mais de 260 mil moradores. Com esse objetivo, o prefeito Cláudio Ferreira liderou, no início da manhã desta quinta-feira (24), mais uma ação do programa Cidade Verde, que prevê a limpeza de mais de 40 bolsões de lixo em diversos pontos da cidade que foram mapeados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações para melhorar a qualidade de vida em Rondonópolis!

