Prefeito anuncia investimento privado de mais de R$ 2,5 bilhões em Rondonópolis

Em uma reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira (29), o prefeito Cláudio Ferreira recebeu a confirmação por parte da Amaggi de um investimento bilionário em Rondonópolis, que deve dinamizar a economia local. Mais de R$ 2,5 bilhões serão investidos na construção de usina de etanol, empreendimento que tem movimentado a economia de muitos municípios.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante investimento que promete transformar a economia de Rondonópolis!

