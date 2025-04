Prefeito anuncia nova ação de desburocratização dos processos administrativos O prefeito Cláudio Ferreira anunciou, em suas redes sociais, mais uma mudança no serviço público com vistas à desburocratização. A...

O prefeito Cláudio Ferreira anunciou, em suas redes sociais, mais uma mudança no serviço público com vistas à desburocratização. A partir desta quinta-feira (17) as certidões e declarações emitidas por meio eletrônico para compor qualquer processo administrativo no âmbito da Prefeitura de Rondonópolis são consideradas válidas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante mudança!

Leia Mais em Momento MT: