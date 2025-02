Prefeito anuncia pagamento de R$ 12 milhões atrasados para terceirizadas O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou nesta segunda-feira (27) o pagamento de mais de R$ 12 milhões de contas atrasadas... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h27 ) twitter

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou nesta segunda-feira (27) o pagamento de mais de R$ 12 milhões de contas atrasadas para empresas terceirizadas contratadas que prestam serviços ao Município. Os valores pagos são referentes aos meses de novembro e dezembro de 2024. “Ficar com o seu salário atrasado por dois meses é desumano! E é essa a situação que encontramos na Prefeitura de Rondonópolis. Hoje, graças a Deus, temos um bom anúncio. Estamos pagando as contas de novembro e dezembro junto às terceirizadas que estavam atrasadas”, externou. Para mais detalhes sobre essa importante decisão do prefeito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura conclui obra e libera trânsito na rua Campo Grande

