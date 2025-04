Prefeito anuncia projetos dos primeiros viadutos do trânsito urbano Os investimentos para modernização do trânsito urbano em Rondonópolis estão começando. O prefeito Cláudio Ferreira já está com os projetos... Momento MT|Do R7 20/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 20/04/2025 - 10h06 ) twitter

Os investimentos para modernização do trânsito urbano em Rondonópolis estão começando. O prefeito Cláudio Ferreira já está com os projetos sendo confeccionados visando a construção dos dois primeiros viadutos do trânsito urbano do município, excluindo o rodoviário. Um dos viadutos será na confluência da Avenida dos Estudantes com o Anel Viário e a Avenida Júlio Campos. O outro será na confluência da Rua Fernando Correa com a Avenida Lions Internacional e acesso à Avenida Otaviano Muniz. O anúncio da elaboração dos projetos foi feito pelo prefeito dentro das atividades alusivas aos 100 primeiros dias da nova gestão.

