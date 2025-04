Prefeito anuncia redução da tarifa de ônibus

Momento MT |Do R7

Em comemoração aos 100 primeiros dias de gestão, completados nesta quinta-feira (10), o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anuncia nesta sexta-feira (11) a primeira redução no valor da passagem de ônibus no transporte coletivo da cidade. A tarifa cai de R$ 4,10 para R$ 3,00 a partir de hoje. Contudo, o objetivo da gestão continua sendo a passagem de ônibus a R$ 1,00, conforme compromissado em campanha.

