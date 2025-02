Prefeito anuncia sete carros 0km para professores com melhor desempenho

Em uma ação inovadora, a Prefeitura de Rondonópolis vai recompensar o esforço individual dos professores da rede municipal, premiando com carros zero quilômetro os profissionais que tiverem as turmas melhor avaliadas. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, anunciou nesta sexta-feira (31) que o Município vai premiar com sete veículos zero quilômetro os professores com melhores desempenhos no ano. “Vamos juntos transformar a educação de Rondonópolis e dar um bom exemplo para o Brasil!”, garantiu.

