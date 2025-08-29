Prefeito apresenta projeto do Instituto de Longa Permanência para Idosos ao Estado e TJMT O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou na manhã desta sexta-feira (29) o projeto do Instituto de Longa Permanência para Idosos...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou na manhã desta sexta-feira (29) o projeto do Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) ao desembargador Orlando de Almeida Perri e ao governador em exercício, Otaviano Pivetta. O encontro ocorreu no Palácio Paiaguás, sede da vice-governadoria do Estado, e reuniu representantes do Judiciário, Executivo e demais instituições envolvidas na iniciativa.

