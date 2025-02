Prefeito apresenta proposta para falta de vagas e recebe sinal positivo do TCE O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, busca firmar parcerias com escolas privadas, concedendo descontos fiscais em troca da vagas para... Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 12h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 12h06 ) twitter

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, busca firmar parcerias com escolas privadas, concedendo descontos fiscais em troca da vagas para crianças que hoje estão fora das salas de aula. A proposta foi apresentada ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o presidente, conselheiro Sérgio Ricardo, classificou a ideia como “revolucionária”. Atualmente, cerca de 4 mil crianças aguardam uma vaga na rede municipal de ensino. Diante da falta de estrutura física e de professores suficientes para atender a demanda, Abilio propõe um modelo alternativo, no qual as instituições privadas receberiam esses alunos e, em contrapartida, teriam abatimentos nos impostos municipais. Saiba mais sobre essa proposta inovadora e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Assistência Social e CRCMT discutem campanha e regularização do Fundo do Idoso

