Prefeito assina compromisso para criar centro de referência do autista Durante a abertura do evento “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, realizada na manhã desta sexta-feira (4),...

Durante a abertura do evento “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, realizada na manhã desta sexta-feira (4), o prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, assinou um termo de compromisso para viabilizar a criação do primeiro Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na capital. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Cuiabá e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: