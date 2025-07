Prefeito assina termo de colaboração para implantação de sala de reabilitação oncológica em parceria com a ONG Cirinho Com o objetivo de ampliar os atendimentos especializados a pacientes em tratamento contra o câncer, o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes...

Com o objetivo de ampliar os atendimentos especializados a pacientes em tratamento contra o câncer, o prefeito de Sorriso, Alei Fernandes, assinou nesta terça-feira (1º) o Termo de Colaboração nº 046/2025 com a ONG Cirinho Sorrindo. A parceria prevê a criação e manutenção de uma sala de reabilitação oncológica no espaço da organização, com foco em fisioterapia e atividades físicas específicas para os pacientes oncológicos, promovendo qualidade de vida, recuperação funcional e reintegração social.

