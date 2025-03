Prefeito busca sede para associação e reforça compromisso com inclusão O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou o compromisso de encontrar uma sede para a Associação das Pessoas com Síndrome de Down...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, firmou o compromisso de encontrar uma sede para a Associação das Pessoas com Síndrome de Down ainda este ano. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (21), durante um encontro no Salão Nobre da Prefeitura, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down.

