Prefeito Chico Mendes e Secretário Allan Kardec se reúnem para definir terreno da nova Escola Técnica e construção de quadra poliesportiva da UNEMAT

Nesta terça-feira (15.04), o Prefeito Chico Mendes, recebeu a visita do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI), Professor Allan Kardec, para uma importante reunião de definição do terreno para a implantação da Escola Técnica Estadual de Mato Grosso no município. A Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Diamantino, foi criada por meio da Lei nº 7.819, de 9 de dezembro de 2002, é voltada para a oferta de cursos na área de Recursos Naturais, disponibilizando formações técnicas em Agronegócio e Agropecuária. Além disso, oferece cursos alinhados às demandas da região, como Técnico em Enfermagem, Administração, entre outros.

