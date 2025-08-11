Logo R7.com
Prefeito Cláudio Ferreira anuncia serviços de bem-estar animal através do aplicativo

A Prefeitura de Rondonópolis, através do Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear), lançou nesta segunda-feira (...

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Rondonópolis, através do Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear), lançou nesta segunda-feira (11) uma uma nova aba no aplicativo da administração municipal, o “Rondonópolis na Palma da Mão”, agora voltada para a proteção e o bem-estar animal . A novidade, desenvolvida integralmente pela equipe de Tecnologia da Informação do Município, moderniza o Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear) e amplia o acesso da população aos serviços do órgão.

