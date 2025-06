Prefeito Cláudio Ferreira distribui mudas de árvores no semáforo Uma presença ilustre nesta sexta-feira (6) vem chamando a atenção dos motoristas que passam na Rua Dom Pedro II, antes do cruzamento...

Uma presença ilustre nesta sexta-feira (6) vem chamando a atenção dos motoristas que passam na Rua Dom Pedro II, antes do cruzamento com a Avenida Marechal Rondon. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, deixou o gabinete e vem fazendo pessoalmente a entrega de mudas de árvores para as pessoas que trafegam com seus veículos pelo local. Somente hoje devem ser distribuídas cerca de 3 mil mudas de árvores, entre frutíferas e de sombreamento, em conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

