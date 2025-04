Prefeito Cláudio Ferreira e secretária Tânia anunciam mega Policlínica Em um investimento global de mais de R$ 50 milhões, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a secretária municipal de Saúde... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em um investimento global de mais de R$ 50 milhões, o prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e a secretária municipal de Saúde, Tânia Balbinotti, anunciaram nesta terça-feira (15) o projeto de uma nova Policlínica, a ser construída na Avenida Bandeirantes, em frente ao Assaí Supermercados. O gestor atesta que a construção da unidade será o maior investimento em saúde pública efetivado no município nos últimos dez anos. O anúncio do projeto ocorre dentro do pacote de entregas prometido em função dos 100 primeiros dias da nova gestão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante investimento em saúde!

Leia Mais em Momento MT:

FICCO/PE deflagra Operação Kéfale e mira facção criminosa em 11 estados

“Novo quartel vai potencializar ações da PM e será divisor de águas para segurança na Região Norte”, afirma comandante regional

ExpoFrísia 2025: inovação e tradição no coração do agro brasileiro