Prefeito Cláudio Ferreira e secretário Mykaell anunciam começo do Programa Zera Fila

A Prefeitura de Rondonópolis vai zerar a fila das cirurgias de catarata e pterígio no município. O prefeito Cláudio Ferreira e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, anunciaram nesta quarta-feira (23/7) o começo do Programa Zera Fila, a partir do próximo dia 1º de agosto. Nesta primeira fase, vão ser realizadas 1.200 cirurgias oftalmológicas.

