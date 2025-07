Momento MT |Do R7

Prefeito Cláudio Ferreira lança aplicativo “Rondonópolis na Palma da Mão” Como parte das ações estratégicas previstas no seu plano de governo, o prefeito Cláudio Ferreira lançou o aplicativo “Rondonópolis...

Como parte das ações estratégicas previstas no seu plano de governo, o prefeito Cláudio Ferreira lançou o aplicativo “Rondonópolis na Palma da Mão”, uma ferramenta digital que simboliza, segundo ele, o compromisso da gestão com a modernização da administração pública, a transparência e a aproximação com o cidadão.

Saiba mais sobre essa inovação e como ela pode facilitar a sua vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: