Prefeito Cláudio Ferreira marca presença na 51ª Exposul

O segundo dia de uma das principais feiras agropecuárias da região Centro-Oeste, a Exposul em Rondonópolis, contou com a presença do prefeito Cláudio Ferreira juntamente da primeira-dama e secretária de promoção e assistência social, Alessandra Croco. A feira teve início na segunda-feira e segue até o sábado (9) repleta de atrações para profissionais do agronegócio e também para o público em geral.

