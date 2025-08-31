Prefeito Cláudio Ferreira (PL) reúne amigos e lideranças para anunciar construção da maior obra da Vila Operária: Policlínica de R$ 30 milhões Na manhã deste domingo, o prefeito Cláudio Ferreira e a primeira-dama Alessandra Ferreira reuniram, no Paço Municipal, amigos e lideranças...

Na manhã deste domingo, o prefeito Cláudio Ferreira e a primeira-dama Alessandra Ferreira reuniram, no Paço Municipal, amigos e lideranças comunitárias da Vila Operária para anunciar a maior obra já destinada ao bairro: a construção de uma Policlínica Municipal, que será erguida na Avenida Bandeirantes, em frente ao Atacadista Assaí. O investimento ultrapassará R$ 30 milhões e promete ampliar significativamente o atendimento em saúde para os moradores da região.

