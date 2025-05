Prefeito Cláudio Ferreira reativa GGI para fortalecer segurança pública

Momento MT |Do R7

Rondonópolis passa a ter a partir de agora uma importante ferramenta de estratégia voltada ao aprimoramento da segurança pública. Em um ato no Palácio da Cidadania, na manhã desta terça-feira (6), o prefeito Cláudio Ferreira e o secretário estadual de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, assinaram o decreto de reativação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) no município.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações para a segurança pública no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: