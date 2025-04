Prefeito Cláudio lamenta falecimento de Edmundo Schuh É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Sr. Edmundo Schuh, aos 84 anos, pai do vereador e presidente da Câmara... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 13h06 ) twitter

É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Sr. Edmundo Schuh, aos 84 anos, pai do vereador e presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, Paulo Schuh. Edmundo foi uma figura respeitada e admirada na comunidade local, deixando um legado de caráter e dedicação à sua família. Edmundo deixa sua esposa, dois filhos e muitos amigos, que agora encontram força uns nos outros para lidar com a dor dessa perda irreparável. O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, rendeu suas homenagens e expressou seus sentimentos à família e aos amigos enlutados. Neste momento de tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos do Sr. Edmundo Schuh, desejando que encontrem conforto e força para superar esse momento difícil.

