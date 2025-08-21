Prefeito comemora sanção que cria sítios pesqueiros e destaca fomento do turismo para Sinop O prefeito Roberto Dorner comemorou a sanção por parte do Governo do Estado do Projeto de Lei 13.012, de autoria do deputado estadual... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito Roberto Dorner comemorou a sanção por parte do Governo do Estado do Projeto de Lei 13.012, de autoria do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop, no alagado da Usina Hidrelétrica Sinop, no rio Teles Pires. “Nós ficamos muito felizes com essa sanção, porque fortalece o nosso turismo, dando vida aos nossos hotéis, aos nossos restaurantes e ao nosso comércio. Portanto, agradecer ao deputado Dilmar Dal Bosco por esse bonito projeto, que também contou com o apoio da prefeitura, elaborado para que a região nossa crescesse mais no turismo e, agradecer também ao nosso governador pela sanção”, destacou Dorner. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no turismo local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende homem com entorpecentes e arma de fogo em Rondonópolis

TCE-MT realiza 11º módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira

1º Encontro SER Família Habitação ocorre hoje em Cuiabá