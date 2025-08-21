Prefeito comemora sanção que cria sítios pesqueiros e destaca fomento do turismo para Sinop
O prefeito Roberto Dorner comemorou a sanção por parte do Governo do Estado do Projeto de Lei 13.012, de autoria do deputado estadual...
O prefeito Roberto Dorner comemorou a sanção por parte do Governo do Estado do Projeto de Lei 13.012, de autoria do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop, no alagado da Usina Hidrelétrica Sinop, no rio Teles Pires. “Nós ficamos muito felizes com essa sanção, porque fortalece o nosso turismo, dando vida aos nossos hotéis, aos nossos restaurantes e ao nosso comércio. Portanto, agradecer ao deputado Dilmar Dal Bosco por esse bonito projeto, que também contou com o apoio da prefeitura, elaborado para que a região nossa crescesse mais no turismo e, agradecer também ao nosso governador pela sanção”, destacou Dorner. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no turismo local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
O prefeito Roberto Dorner comemorou a sanção por parte do Governo do Estado do Projeto de Lei 13.012, de autoria do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, que cria o Sítio Pesqueiro Estadual de Sinop, no alagado da Usina Hidrelétrica Sinop, no rio Teles Pires. “Nós ficamos muito felizes com essa sanção, porque fortalece o nosso turismo, dando vida aos nossos hotéis, aos nossos restaurantes e ao nosso comércio. Portanto, agradecer ao deputado Dilmar Dal Bosco por esse bonito projeto, que também contou com o apoio da prefeitura, elaborado para que a região nossa crescesse mais no turismo e, agradecer também ao nosso governador pela sanção”, destacou Dorner.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no turismo local consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: