Prefeito convoca população para ser alinhada e combater violência no trânsito Um trânsito que deixa sequelados, que mata provedores de famílias e ainda prejudica a economia e a saúde pública. Diante dessa triste... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Um trânsito que deixa sequelados, que mata provedores de famílias e ainda prejudica a economia e a saúde pública. Diante dessa triste realidade de Rondonópolis, o prefeito Cláudio Ferreira vem incentivando a população a fazer uma grande mudança de comportamento e parar com a violência no trânsito. O alerta é que um segundo de imprudência gera uma vida inteira de arrependimento.

Saiba mais sobre as ações do prefeito e como você pode ajudar a mudar essa realidade no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Mutirão especial de limpeza urbana recolhe mais de 100 t de lixo doméstico

BMX: Lucas do Rio Verde é a maior delegação da 2ª etapa do Mato-grossense

Autorização para plantio ao longo de rodovias está na pauta desta quarta