Prefeito de Boa Esperança do Norte visita Lucas do Rio Verde para conhecer políticas públicas de habitação

O prefeito Miguel Vaz recebeu, na última quinta-feira (30), o prefeito de Boa Esperança do Norte, Calebe Francio, a primeira-dama, Andressa Marães e o presidente da Câmara de Vereadores, Marcão, que estiveram em Lucas do Rio Verde para uma visita institucional. O objetivo do encontro foi conhecer de perto as políticas públicas implementadas no município, especialmente nas áreas de habitação e gestão de coleta mecanizada de resíduos.

