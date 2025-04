Prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL), nomeia Amauri Monge como novo secretário de educação

Momento MT |Do R7

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta quarta-feira (02) a nomeação de Amauri Monge Fernandes como novo secretário de educação do município. A decisão, baseada em critérios técnicos, busca assegurar a continuidade das políticas educacionais e a eficiência na gestão. O pronunciamento ocorreu durante uma cerimônia no Salão Nobre do Palácio Alencastro.

